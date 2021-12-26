الأمم المتحدة : قرار البتّ في أهليّة سيف الإسلام القذافي للترشّح شأن داخلي ليبي

اسماعيل عبد الحي - قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز إن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح في الإنتخابات الرئاسية الليبية شأن داخلي.

وصرحت ويليامز في حوار نشرته اليوم الأحد، صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن قرار البت في أهلية نجل الزعيم الليبي للترشح هو "شأن ليبي خاص يتخذه القضاء"، داعية جميع الأطراف إلى "الإمتثال لما يصدر من أحكام".

وردّا على سؤال عما إذا كان يحق لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية عبد الحميد الدبيبة الترشح، ذكّرت المسؤولة الأممية بأن جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات خطية بعدم الترشح في هذه الإنتخابات، مضيفة "يجب على الجميع إحترام السيادة الليبية وإستقلالية القضاء".

ولفتت ويليامز إلى أن تحديد موعد جديد للانتخابات التي تم تأجيلها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، يعود إلى السلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والقضاء، معربة عن أتم إستعداد الأمم المتحدة لـ"مساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية".

المصدر: "الشرق الأوسط"