تقرير / الإقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأوّل مرّة في 2022

اسماعيل عبد الحي - أظهر تقرير أن الناتج الإقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2022، وأن تفوّق الصين على أمريكا بإعتبارها الإقتصاد الأول بالعالم سيستغرق وقتا أطول قليلا مما كان يعتقد سابقا

وتوقعت شركة الإستشارات البريطانية "سيبر" أن تصبح الصين أكبر إقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030، أي ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير جدول الرابطة الإقتصادية العالمية في العام الماضي.

وقالت "سيبر" في تقريرها، إنه يبدو أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل، ثم بريطانيا في عام 2023 لإستعادة مكانتها كسادس أكبر إقتصاد في العالم.

وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الإقتصادي في عام 2033. ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر عشر إقتصادات بحلول عام 2036، كما يبدو أن أندونيسيا في طريقها لإحتلال المركز التاسع في عام 2034.

المصدر: "رويترز"