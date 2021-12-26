الإرياني يطالب لبنان بإعلان موقف واضح من عدوان “حزب الله” على اليمن

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 33 دقيقة

اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الدلائل التي عرضها تحالف دعم الشرعية اليوم، تؤكد تورط حزب الله مع الحرس الثوري الإيراني في العدوان على اليمن.

وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر:

“الادلة التي عرضها المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، تؤكد ان ما يحدث في اليمن عدوان ايراني، وأن طهران ومليشيا حزب الله اللبناني هي من تملك القرار السياسي والعسكري، وأن مليشيا الحوثي مجرد أداة قذرة للعدوان الذي لا يستهدف اليمن بل المنطقة برمتها”.

مضيفاً أن: المشاهد التي عرضها التحالف دليل اضافي على ان الحرس الثوري الايراني ومليشيا حزب الله اللبناني هي من تدير العمليات العسكرية في اليم “قيادة، تخطيط، قتال، تدريب، تسليح، تصنيع”، وهي من تطلق الصواريخ الباليستية وتفخخ الطائرات المسيرة لقتل اليمنيين واستهداف الأعيان المدنية في المملكة.

كما تساءل الإرياني “عن موقف الرئاسة والحكومة والقوى السياسية والنخب والشعب اللبناني الشقيق من العدوان الذي تقوده مليشيا حزب الله على اليمن، والخراب والدمار الذي تسببت به وطال البشر والحجر، ومئات الآلاف من الضحايا المدنيين الابرياء، وعن موقفهم من أنشطتها الارهابية المزعزعة لامن واستقرار المنطقة”.

وحذر “من أن استمرار العدوان والانشطة الارهابية التي يقودها المدعو حسن نصر الله ومليشياته على اليمن والمنطقة، يزعزع صورة لبنان بلد السلام والحب والجمال والتعايش، ويسيء لعلاقاته بأشقاءه وأصدقاءه، ويقوده لحالة من العزلة عن محيطه وعمقه العربي”.

وختم كلامه بتجديد “دعوة الأشقاء في لبنان لإعلان موقف واضح من عدوان مليشيا حزب الله، وممارسة ضغط حقيقي لسحب خبرائها ومقاتليها ووقف تهريب السلاح لليمن، والحيلولة دون استخدام اراضي ومقدرات الدولة اللبنانية لدعم مليشيا الحوثي، بما يتسق والموقف الحكومي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.