صدمة “أممية” بسبب مجازر بحق المدنيين في بورما

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 9:29 مساءً

العثور على على أكثر من 30 جثة متفحمة في بورما

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، الهجمات بحق المدنيين في بورما، كما أعربت عن صدمتها بعد تقارير عن مجزرة بحق المدنيين هناك.

وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في بيان:

“أدين هذا الحادث الخطير وجميع الهجمات على المدنيين في جميع أنحاء البلاد والتي هي محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي”، مضيفًا “أدعو السلطات إلى الشروع فورًا في تحقيق شامل وشفاف في الحادث”، وفق فرانس برس.

وعثر، السبت، على أكثر من 30 جثة متفحمة بينها جثث نساء وأطفال، في عربات محروقة في بورما، وفق ما أفاد مرصد ومجموعة متمردة، متهمين المجلس العسكري بالهجوم.

من جانبها، أعلنت منظمة “سيف ذا تشيلدرن” غير الحكومية فقدان اثنين من أفراد طاقمها في بورما، بعدما عُثر السبت على جثث متفحّمة لأكثر من 30 شخصاً داخل عربات محروقة في شرق البلاد، في هجوم نسبه مرصد ووسائل إعلام إلى قوات المجلس العسكري.

وتشهد بورما فوضى عارمة منذ انقلاب الجيش على السلطة المدنية في شباط، وأوقعت حملة القمع التي أطلقتها قوات الأمن ضد المحتجين أكثر من 1300 قتيل، وفق مجموعة رصد محلية.

وعزّزت “قوات الدفاع الشعبي” صفوفها في أنحاء البلاد لمقاتلة المجلس العسكري، واستدرجت الجيش إلى اشتباكات دموية وأعمال انتقامية.