قرار مصري “حازم” بشأن دخول الطلاب غير الملقحين للامتحانات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

اتخذت السلطات المصرية، قراراً جديداً ضمن إجراءات مواجهة جائحة كورونا، يقضي بمنع الطلاب غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا من دخول الامتحانات.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات، في بيان له، إن “وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار وجه برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات”، مؤكدا على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.

وأكد المجلس، في اجتماعه، على منع دخول الطلاب للحرم الجامعي لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، إلا بعد التأكد من حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد، مشيرا إلى أن “الطالب عليه تقديم تحليل PCR، كل ثلاثة أيام، في حال وجود عُذر طبي قهري يحول دون حصوله على التطعيم”.

ووافق المجلس، على دعم مستشفيات وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، بأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الطبية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات ومديريات الشئون الصحية أو هيئة الرعاية الصحية، بالمحافظات التي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي فيها.

وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، قال إن نحو 98% من وفيات كورونا في مصر خلال الفترة الأخيرة لأشخاص لم يتلقوا لقاح كورونا.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة المصرية: “إن الوضع الوبائي لكورونا في مصر اَمن وتحت السيطرة حتى مع ظهور 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون”.

وأضاف أنه “يتوفر 62 مليون جرعة من لقاحات كورونا لم تستخدم حتى الاَن لذلك تم التوسع في إعطاء المواطنين الجرعة التعزيزية الثالثة”.

وأعلنت الصحة المصرية، أمس السبت،، تسجيل 866 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا، و25 حالة وفاة ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة.

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت الجمعة الماضية، عن تسجيل أول الإصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون”. وقالت الوزارة، إنها رصدت 3 حالات مصابة بمتحور أوميكرون في مطار القاهرة الدولي من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي في المطار.