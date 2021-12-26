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برشلونة يستغني عن أحد لاعبيه

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بغداد - ياسين صفوان - وانضم دي يونج لصفوف برشلونة الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من إشبيلية بناء على طلب من المدير الفني السابق رونالد كومان، لكن اللاعب الهولندي خارج حسابات المدير الفني الجديد تشافي هيرنانديز.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع قادش -بموافقة إشبيلية- على رحيل لوك دي يونج، لكن اللاعب لم يحسم قراره النهائي حتى الآن.


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دي يونج يقضى عطلة 6 أيام مثل باقي زملائه في الفريق، على أن يعود للعمل يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت: "يأمل برشلونة أن يقدم المهاجم الهولندي إجابته على العرض حين يعود الثلاثاء المقبل، وفي حالة عدم موافقته بالانتقال لصفوف قادش، فإن النادي يثق في وكيله لويس لاروس الذي ستكون لديه خيارات أخرى".

وختمت: "بصرف النظر على الاتفاق مع قادش، الشيء الوحيد المؤكد، أن تشافي لا يريد وجود دي يونج ويسعى لرحيله".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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