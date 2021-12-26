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تسجيل نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة أوروبية

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بغداد - ياسين صفوان - وانخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل حاد مع انخفاض عدد الفحوص التي أُجريت مطلع هذا الأسبوع.

وبعد تسجيل زيادات قياسية للإصابات الجديدة على مدى ثلاثة أيام متتالية، قالت وزارة الصحة إنها سجلت 24883 إصابة جديدة فقط في الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 54762 في اليوم السابق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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