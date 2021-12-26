شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القوى العاملة بالنواب توصى بحصر عدد حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، طلبات إحاطة بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة والمقدمة من النواب (باسم حجازي، ميرفت عازر، نبيل عسكر، علاء خير الله، محمد عزت، ضياء الدين داود، محمد سعد الصمودى، هاني مصطفى خضر، هناء فاروق، على أحمد على، ثروت سويلم، حاتم أحمد عبدالعزيز، محمود نجيب مشعل، الحسيني عيسى، هناء سرور، كريم طلعت السادات، رحاب موسى، محمود نجيب مشعل، ولاء عبد الفتاح).

وطالبت اللجنة ممثلي الحكومة بضرورة موافاتها بالرد الكتابي الذي سبق وأن تضمنته توصياتها؛ فيما يتعلق بالفئات التي يشملها عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1974 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن، وعدد الجامعات التي خضعت لحصر اللجنة "الحكومية – الخاصة ".

كما طلبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بيان بعدد حملة الماجيستير والدكتوراة، وبيان بعدد أوائل خريجين الجامعات، والجدول الزمنى للانتهاء من عمل اللجنة، وبيان بعدد الحاصلين على الماجيستير والدكتوراة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتوافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على منح اللجنة المشار إليها مهلة أسبوع من تاريخ اجتماع اللجنة اليوم؛ للانتهاء من إعداد الرد المكتوب بشأن ما سبق أن أوصت به لجنة القوى العاملة، بحيث يتم موافاة الأخيرة بهذا الرد مكتوبًا؛ خلال مدة تنتهى يوم الأحد الموافق 2 من يناير 2022.