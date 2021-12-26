شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. «شرطة لندن» تعتقل رجلا دخل قلعة «وندسور» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة لندن اليوم الأحد إن الرجل الذي دخل ساحة قلعة وندسور، حيث تقضي الملكة إليزابيث عيد الميلاد، احتُجز بموجب قانون الصحة العقلية.

وأضافت شرطة العاصمة في بيان أن الرجل، وعمره 19 عاما، وهو من ساوثهامبتون في جنوب انجلترا لم يدخل أي مبنى وأن الإجراءات الأمنية بدأت خلال لحظات.

وتابعت الشرطة "الرجل وضع قيد الحجز ويخضع لتقييم الصحة العقلية، تم تصنيفه منذ ذلك الحين بموجب قانون الصحة العقلية وما زال تحت رعاية مختصين طبيين".