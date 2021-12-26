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بالأرقام.. إحصائية حديثة لعمليات التلقيح في العالم

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية استنادا إلى إحصاءاتها الخاصة بأن حصيلة عمليات التلقيح التي تم القيام بها في العالم ضد فيروس المسبب لعدوى "كوفيد-19" تقترب من 9 مليارات.
وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته اليوم الأحد: "تستمر حملة التلقيح الأوسع نطاقا في تاريخ البشرية: تم بشكل عام إعطاء 8.95 مليار جرعة. يساوي ذلك 116 جرعة لكل 100 شخص".

وأضافت الوكالة أن متوسط وتيرة التلقيح في العالم يبلغ حاليا 43.4 مليون جرعة يوميا، مشددة: "في حال الحفاظ على هذا المعدل ستمر 5 أشهر قبل أن يتلقى 75% من سكان الكرة الأرضية جرعة واحدة من اللقاحات على الأقل".


ونقلت "بلومبيرغ" عن خبراء أن عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي تتطلب تلقيح 75% من سكان العالم، وتم الوصول إلى مستوى 75% للملقحين بجرعة واحدة على الأقل في 38 دولة.

ولفتت مع ذلك إلى أن معدل التلقيح في الدول ذات الدخل المرتفع أسرع بـ10 مرات من مثيله في دول منخفضة الدخل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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