انت الان تتابع خبر هاري كين يتزعم 'البوكسينج داي' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، حيث سجل كين الهدف الأول، بينما أضاف لوكاس مورا الهدف الثاني.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن "كين بات أكثر لاعب في تاريخ البريميرليج تسجيلًا في مباريات "البوكسينج داي"، برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع روبي فاولر".



واشارت شبكة "سكاي سبورتس"، الى أن "كين نجح في التسجيل خلال جميع المباريات الستة التي خاضها في جولة البوكسينج داي".

ويأتي في المركز الثاني خلف كين وفاولر كل من، ألان شيرار وروبي كين (8 أهداف).

