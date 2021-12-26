مناورات تحاكي مهاجمة مفاعل ديمونا الإسرائيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت تقارير إخبارية إيرانية بأن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري نفذت محاكاة لهجوم على مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي. ووفقا للتقارير فقد جرت المحاكاة ضمن مناورات «الرسول الأعظم» التي كانت انطلقت في إيران الأسبوع الماضي. وتم في هذا التمرين استهداف النموذج المحاكي للمفاعل بـ 16 صاروخا باليستيا وخمس طائرات مسيرة بنجاح ودقة عالية جدا.

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