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مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني

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- بواسطة أيمن الوشواش - لقي اثنان من عناصر الحرس الثوري الإيراني حتفهما في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أمس، عن العلاقات العامة لمقر القدس التابع للحرس أن اثنين من عناصر الحرس لقيا حتفهما «خلال أداء مهامهما مساء أمس الأول، في اشتباك مسلح مع الأشرار».

تجدر الإشارة إلى أن سيستان وبلوشستان متاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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