مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني

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ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أمس، عن العلاقات العامة لمقر القدس التابع للحرس أن اثنين من عناصر الحرس لقيا حتفهما «خلال أداء مهامهما مساء أمس الأول، في اشتباك مسلح مع الأشرار».
تجدر الإشارة إلى أن سيستان وبلوشستان متاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان.
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