مقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي اثنان من عناصر الحرس الثوري الإيراني حتفهما في مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد.

ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية أمس، عن العلاقات العامة لمقر القدس التابع للحرس أن اثنين من عناصر الحرس لقيا حتفهما «خلال أداء مهامهما مساء أمس الأول، في اشتباك مسلح مع الأشرار».

تجدر الإشارة إلى أن سيستان وبلوشستان متاخمة للحدود مع باكستان وأفغانستان.