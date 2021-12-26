هجوم مسلح يقتل جنديا باكستانيا

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وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن قوات الجيش ردت على مصدر الهجوم وألحقت خسائر في صفوف الإرهابيين.
وأضاف «إن قوات الجيش شنت عملية تمشيط مكثفة في تلك المنطقة لتعقب أثر العناصر الإرهابية التي شنت الهجوم، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
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