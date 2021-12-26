هجوم مسلح يقتل جنديا باكستانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل جندي إثر هجوم نفذته عناصر إرهابية على نقطة أمنية للجيش الباكستاني في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم، أن قوات الجيش ردت على مصدر الهجوم وألحقت خسائر في صفوف الإرهابيين.

وأضاف «إن قوات الجيش شنت عملية تمشيط مكثفة في تلك المنطقة لتعقب أثر العناصر الإرهابية التي شنت الهجوم، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.