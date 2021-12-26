شكرا لقرائتكم خبر تركيا تجهز مرتزقة سوريين للقتال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس «إن 400 مقاتل من عناصر فصائل الجيش الوطني العاملة في منطقة خفض التصعيد والمرافقة للقوات التركية، يخضعون إلى دورة تدريبية على سلاح المدرعات والمجنزرات ذات الصناعة التركية في معسكر المسطومة بإدلب». وأوضح أن تدريبات المرتزقة تشمل طواقم للدبابات، تقول القوات التركية أدخلتها لأول مرة ضمن نطاق التدريبات للسوريين. وأشار إلى أن القوات التركية تجهز كوادر قادرة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة والمجنزرات، تحضيرا لزجهم في المعارك دون الحاجة للجنود الأتراك في الخطوط الأمامية.

كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تجهز مرتزقة سوريين للقتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.