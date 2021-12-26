تركيا تجهز مرتزقة سوريين للقتال

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وأوضح أن تدريبات المرتزقة تشمل طواقم للدبابات، تقول القوات التركية أدخلتها لأول مرة ضمن نطاق التدريبات للسوريين.
وأشار إلى أن القوات التركية تجهز كوادر قادرة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة والمجنزرات، تحضيرا لزجهم في المعارك دون الحاجة للجنود الأتراك في الخطوط الأمامية.
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