12 قتيلا مدنيا ضحايا القصف الحوثي لمأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت حصيلة الهجوم الصاروخي لميليشيات الحوثي الإرهابية على مخيم للنازحين جنوب مأرب إلى 12 مدنيا بينهم ثلاثة قتلى.

واستهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا مخيما للنازحين المهمشين يقع في مجمع آل جابر وسط سوق شعبية، في مفرق حريب، جنوب المحافظة. وأكد مصدر حقوقي أن بين القتلى الطفل عبده حسن عضمان (14 عاما)، علاوة على إصابة 9 آخرين بينهم الطفل حسين قاسم حسن (3 سنوات).

ولفتت المصادر إلى أن القصف الإرهابي للميليشيات الحوثية ألحق أضرارا مادية بالمجمع ومحيطه.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن قصف الحوثي للتجمعات السكنية بمأرب عمل انتقامي يعكس فشل ميليشياته.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر «نستغرب استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إزاء جرائم القتل الممنهج التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في مأرب، ونطالب بتحرك فوري لإدراج ميليشيات الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية، باعتبارهم مجرمي حرب».

من جهته قال مدير مكتب حقوق الإنسان بمأرب عبدربه جديع، إن ميليشيات الحوثي قصفت مجمع آل جابر وسط سوق شعبي جنوب مدينة مأرب بصاروخ باليستي، أسفر عنه سقوط 3 قتلى بينهم الطفل عبده عضمان.

واعتبر جديع، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، استمرار قصف الميليشيات للأسواق الشعبية والأحياء السكنية ومخيمات وتجمعات النازحين في محافظة مأرب وتعمدها استهداف المدنيين وقتل النساء والأطفال يثبت للعالم سلوكها الإجرامي ونهجها العدواني وإصرارها على انتهاك كافة القوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين وتجرم استهدافهم في الصراعات والحروب.

يذكر أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا استهدفت مدينة مأرب المكتظة بالنازحين بنحو 17 صاروخا باليستيا خلال أقل من شهر، أسفرت جميع عمليات الاستهداف عن سقوط عشرات الضحايا في أوساط المدنيين.

من جانب آخر دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فصولا إضافية وملحقاتها الإدارية بمدرستي خديجة وبئر ناصر في مديرية تبن بمحافظة لحج، وذلك ضمن مشروع تحسين الوصول إلى خدمات التعليم في اليمن، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وستسهم هذه الفصول الإضافية في استيعاب المزيد من الطلاب النازحين بلحج، وتخفيف الكثافة الطلابية التي تشهدها المدارس الحكومية.

ودعم المركز 16 مدرسة في محافظات عدن وحضرموت ولحج، ضمن مشروع تحسين الوصول إلى خدمات التعليم في اليمن، بهدف ضمان استمرارية الخدمات التعليمية فيها، وتخفيف زحام الطلاب في المدارس اليمنية، ودمج الطلاب النازحين في المحافظات المستهدفة بالتعليم العام.

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