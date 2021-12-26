شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش طلبات إحاطة عن أوضاع معهد ناصر واستقبال حالات الرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب أبانوب عزت، بشأن عدم قيام إدارة مستشفى معهد ناصر باستقبال الحالات المرضية التى تتطلب رعاية مركزة إلا بموافقة من مدير المعهد، وتعطل جهاز الأشعة بقسم الطوارئ بمعهد ناصر منذ فترة، مما يجعل المرضى يذهبون إلى معهد الأورام لعمل الإشعات اللازمة، وعدم تنفيذ معهد ناصر لقرارات العلاج على نفقة الدولة ووضعها على قوائم الانتظار، وعدم وجود عدد كافى من الأطباء بالعيادات فى الفترة الصباحية خاصة بقسم الطوارئ.

وقال النائب أبانوب عزيز عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل، أن إدارة المستشفى تمتنع عن استقبال الحالات المرضية التى تتطلب رعاية مركزة إلا بموافقة من مدير المعهد، كما يوجد تعطل جهاز الأشعة بقسم الطوارئ بمعهد ناصر منذ فترة، مما يجعل المرضى يذهبون إلى معهد الأورام لعمل الأشعات اللازمة.

وأضاف عزيز، أن معهد ناصر يخدم شريحة عريضة من المواطنين داخل القاهرة والمحافظات المجاورة، وبالرغم من تواصل النواب مع مدير المعهد إلا أنهم لم يجدوا استجابة منه تمامًا، وقال أن هناك جناح اقتصادى داخل المعهد قام مدير المستشفى باستغلاله لمصلحته الشخصية لعدة شهور بحجة عدم وجود سكن شخصى لمدير المعهد.

وأوضح "عزيز" أنه تم تجريد حديقة داخل المعهد وبناء بعض المبانى عليها دون أخذ الموافقات القانونية على التراخيص وقام حى الساحل، بتقديم مذكرة لمحافظ القاهرة بهذا الموقف.

من جانبه، لفت النائب سيد نصر إلى أن غياب الطاقم الطبى بمعهد ناصر ليس به مشكلة ولكن الأزمة الحقيقية فى المسئولين والإدارة داخل المعهد، فهناك تغيب تام للمديرين والمسئولين داخل المعهد فى الفترة المسائية، وهو ما يعرض حياه المرضى للإهمال وتأخر التعامل الطبى معهم حتى أن هناك بعض الحالات تتوفى دون التعامل الطبى معها.

وطلب "نصر" من مسئولى وزارة الصحة عمل استفتاء بين العاملين بالمعهد حول كفاءه إدارة المستشفى ومدى رضاهم عنها.

بدوره، طالب النائب أحمد جعفر عضو مجلس النواب عن دائرة سوهاج، وزارة الصحة بإفادة من الوزارة بوضع المبانى التى تم انشائها بدون تراخيص من الحى والحماية المدنية، كما أشار إلى عدم تعامل المعهد مع قرارات العلاج على نفقة الدولة التى يتم ذهاب المرضى بها إلى معهد ناصر ووضعها على قوائم الانتظار.

وطالب النائب محمد راضى، بتوضيح موقف مد فترة تولى مدير المعهد الادارة، كما طالب لجنة الصحة تشكيل لجنة تقصى حقائق لتوضيح موقف السلامة المهنية داخل المعهد.

واستنكرت النائبة الدكتورة عبلة الألفى، عضو اللجنة دور الرقابة داخل وزارة الصحة وموقف الحوكمة داخل الوزارة، مطالبة بتفعيل الدور الرقابى بشكل أقوى داخل الوزارة.

فيما أشار الدكتور أحمد برعى، ممثل وزارة الصحة، إلى ضرورة وجود مذكرة توضيحية من النواب بجميع النقاط التى يروها، حتى يتسنى للوزارة الوقوف على جميع النقاط والتعامل معها ولتشكيل لجان متخصصة للتعامل مع جميع الشكاوى بشكل جاد، لافتا إلى أهمية معهد ناصر كصرح طبى عملاق داخل مصر.

وأوصت اللجنة فى نهاية الجلسة بتشكيل لجنة من الأمانة العامة المركزية بالوزارة برفقة النواب بمحافظة القاهرة ومن يتاح له الزيارة من أعضاء اللجنة، بالزيارة إلى المعهد وتقديم مذكرة تفصيلية إلى اللجنة بعد أسبوعين بتوضيح الموقف على الأرض.