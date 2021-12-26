شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 5 اقتراحات برغبة لدعم منظومة التعليم وإنشاء مدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عاطف ناصر، على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب بشأن المنظومة التعليمية، وإنشاء مدارس جديدة.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: عاطف ناصر، وعبد الله أحمد عبد الله، بشأن بناء مجمع مدارس ومدرسة رسمية متميزة للغات فى قليوب المحطة- مركز قليوب- محافظة القليوبية.

كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى بشأن بناء مدرسة بقرية بنى غالب- مركز أسيوط على أرض أملاك دولة بجوار الوحدة الصحية- محافظة أسيوط، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائى واعدادى وثانوى على أرض مصنع السجاد بقرية درنكة - مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى أيضا، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد المنعم على عبدالمنعم، بشأن اتخاذ التدابير الشاملة والمتعددة المستويات للوقاية من الاصابة بعدوى فيروس كورونا بتحوراته المختلفة بين الطلاب والمعلمين، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالفتاح محمد الشحات، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مبنى لإدارة أبو تشت التعليمية- محافظة قنا.

وشهد الاجتماع تأجيل عدد من الاقتراحات برغبة لمزيد من الدراسة، وتشمل الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رانية الجزايرلى، بشأن تبسيط وتقليل المناهج الدراسية المقررة على ذوى الهمم وأصحاب الاعاقات المختلفة فى شتى المراحل الدراسية، واقتراح برغبة بشأن بناء جناح بمدرسة تعليم أساسى بقرية أولاد على - مركز أسيوط - محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الجبلاوى، بشأن الاستعانة بخريجى كليات التربية والآداب فى سد العجز بالمدارس لقضاء فترة الخدمة العامة داخل المدارس، والاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر منير عبدالجواد، بشأن إنشاء مبنى ملحق بمدرسة الشهيد عبدالعزيز علوان الثانوية بنات بمدينة قلين- محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب كريم طلعت السادات، بشأن تخصيص مكان لإنشاء مبنى الإدارة التعليمية بمركز الشهداء – محافظة المنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن إنشاء مدرسة تربية فكرية بمدينة أبو كبير- محافظة الشرقية.

كما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية زراعية بناحية قرية صفط خالد- مركز آيتاى البارود- محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب على العساس، بشأن فتح مدرسة رسمية للغات بقرية تفتيش السرو- مركز فارسكور- محافظة دمياط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد نصر، بشأن تعديل نظام التطوع للعمل بالحصة للمدرسين بالمدارس.