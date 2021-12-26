شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" توصى سرعة إنهاء رخصة البليت لشركة الدلتا خلال أسبوعين حد أقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بضرورة إنهاء مشكلة رخصة البليت لشركة الدلتا للحديد والصلب خلال مدة أقصاها أسبوعين حد أقصى، وذلك حرصا على المال العام والعاملين فى الشركة، وفى حالة عدم التنفيذ سيتم إعادة مناقشة الأمر مرة اخرى باللجنة وسيتم بعدها تصعيد الأمر.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف على عدد من الملفات بالقطاع الصناعى حول ضم جميع المشاكل التى تواجه كل قطاع على حدة ووضع حلول مناسبة له، مشيرا إلى أن هدف اللجنة عمل قانون صناعة موحد لحل كافة الملاحظات المتعلقة بالقطاع.

جاء ذلك أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مجاهد نصار، عاطف محمد المغاورى، ضياء الدين داوود، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة الرسوم والمستحقات اللازمة كافة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار فى خطة تطوير الأفران المخصصة فى صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهى شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، وفقا لما ورد فى طلبات الإحاطة، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وأشار معتز، إلى أن تطوير الصناعة لن يأتى فى مدة قصيرة بل الدولة قطعت شوطا كبيرا فى تطوير البنية التحتية والتى تخطت الـ6 مليار، مطالبا من النواب أخطاره بجميع الأفكار والمقترحات التى من شأنها تطوير وتشجيع الصناعة لتحقيق ال 100 مليار دولار.