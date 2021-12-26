شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" ناعيا فاطمة لاشين: سعت لحصول المرأة على حقها فى العمل بالقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الحزن والأسى الاستاذة فاطمة لاشين المحامية بالنقض.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ حزنها لفقدان مصر رمز نسائى، مؤكدة أنها سعت لحصول المرأة على حقها كاملا فى العمل فى القضاء.

وتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

كما نعت لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة ـ المحامية الكبيرة والمناضلة فاطمة لاشين، التى رحلت عن عالم المحاماة صباح الثلاثاء الماضى، عن سن 57 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وقالت مقرر لجنة المرأة: "فاطمة لاشين المحامية بالنقض والناشطة القانونية، أول مصرية تتقدم للتعيين فى سلك القضاء من خلال التقدم للنيابة العامة عام 1992، وذلك لكسر احتكار الرجل للعمل بالقضاء، وذلك رغم عشقها ونجاحها فى مهنة المحاماة أو القضاء الواقف".

وذكرت غنيم، أن الراحلة ظلت تناضل لتحقيق هذا الهدف لمده 15 عامًا، وقد اختارت القضاء لأنها كانت تسعى لفتح الباب وتمكين المرأة للعمل بكل أنواع القضاء، وكانت الدكتورة عائشة راتب قد تقدمت للتعيين فى مجلس الدولة فى عام 1949.

الجدير بالذكر، أن الراحلة فاطمة لاشين كانت أول محامية وناشطة قانونية، تقيم دعوى للتعيين فى السلك القضائى واستمرت فى النضال من أجل تعيين المرأة فى النيابة العامة وكافة أنواع القضاء لمدة 15 عاما.

يذكر أن الراحلة فاطمة لاشين، شقيقة الكاتبة الصحفية منال لاشين، رئيس تحرير جريدة الفجر.