شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توصى بتشكيل لجنة لزيارة تى سى أى سنمار للكيماويات ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام عوض الله، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الاحد، تشكيل لجنة لزيارة مصنع تى سى أى سنمار للكيماويات بالمنطقة الصناعية (9C) بمحافظة بورسعيد بحضور ممثلين من وزارة البيئة، مع تجهيز دراسة كاملة له وخطة واضحة.

جاء ذلك اثناء مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب حسن عمار، بشأن: مصنع (تى سى أي) سنمار للكيماويات الكائن بالمنطقة الصناعية (9C) بمحافظة بورسعيد وما يقوم به هذا المصنع من تلوث كبير بالمنطقة المحيطة به وتعريض أهالى وسكان منطقة القابوطى والحى الإماراتى لأنواع التلوث البيئى كافة والذى يضر بالصحة العامة للمواطنين بالإضافة إلى تكرار حوادث اختناق للعمال بالمصنع ذاته، وعدم قيام المصنع باستيفاء اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.

وقال مقدم الطلب، إن هذا الموضوع نناقشه من قبل عام 2011 لأن هذا المصنع ينتج الصودا الكاوية، موضحا انه موجود بمنطقة سكنية، موضحا أن المصنع يصرف مخلفاته فى قناة اتصال بين بحيرة المنزلة وقناة السويس والتى أدت إلى القضاء على الثروة السمكية وانهيار مهنة الصيد هناك، مشيرا إلى أن الانبعاثات الخارجة من المصنع أدت إلى وفاة أكثر من عامل.

وأشار البرلماني، إلى أنه سبق وأن تم الاتفاق على زراعة 4000 شجرة من أجل الأكسجين وحتى الآن لم تزرع شجرة واحدة، طالبا تشكيل لجنة محايدة من القوات المسلحة لتولى هذا الامر من اجل صحة المواطنين.

وعلق ممثل المحافظة، أن هذا المصنع به استثمارات أجنبية وصلت إلى 1.5 مليار دولار ولديهم خطة واضحة للتوسع، قائلا: كحكومة نحافظ على صحة المواطن ولا نقف كدولة أمام الاستثمارات.

وقال ممثل البيئة أن هناك مخالفات وتم رصدها والتعامل معها بنسبة 80%، موضحا انه تم خطة بدأت عام 2020 وتنتهى عام 2023، موضحا أن هناك أرض فضاء سيتم زراعة الأشجار بها

وأكد ممثل البيئة، أنه من فبراير الماضى ولم يتم رصد أى مخالفات وبصدد تحديد موقع لوحدة قياس الانبعاثات الممتدة للمناطق المحيطة.