شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تشكل لجنة مصغرة لإنهاء مشكلات المواطنين مع مكاتب التصديقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم دوريش بتشكيل لجنة مصغرة من قبل أعضاء اللجنة للتواصل والمتابعة بشكل مستمر مع وزارة الخارجية، وذلك لمعرفة مستجدات ما تمت من حلول جذرية لإنهاء معاناة ومشكلات المواطنين مع مكاتب التصديقات والعمل معا - أى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزارة الخارجية- إلى حلول واقعية لإنهاء معاناة المواطنين مع مكاتب التصديقات.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق الخولى، بشأن "معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية" وذلك بحضور ممثلى وزارة الخارجية، إذ حضر كلا من السفير صلاح صادق مساعد وزير الخارجية، والسفير ياسر هاشم مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بالإضافة لمساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.

واستعرض النائب طارق الخولى طلب الإحاطة المقدم، مشيرا إلى أن هناك معاناة كبيرة من المواطنين وخاصة لأهالينا فى الصعيد بسبب فقر عدد مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف "الخولي" :" يحتاج بعض المواطنين الانتقال من محافظات إلى محافظات أخرى ويقطعون مسافات كبيرة جدا مما يكلفهم معاناة مالية ومجهود كبير بسبب نقص مكاتب التصديقات".

وهدد "الخولى" بالتصعيد واتخاذ الإجراءات والادوات الرقابية حال عدم حل مشكلات المواطنين مع مكاتب التصديقات، مضيفا :" لا يصح أن يتم تعليق الحلول لسنوات طويلة" داعيا لفتح مكاتب تصديقات فى محافظات الوجه القلبي".

وقال "الخولي" :" فى ظل اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظات الصعيد يجب أن تكون مؤسسات الدولة على نفس النهج ويتم فتح مكاتب تصديقات بكافة محافظات الجهورية".

ووجهت لجنة العلاقات الخارجية بفتح مكاتب تصديقات بكافة محافظات مصر وأن يكون الأولية للمحافظات التى ليس فيها أية مكاتب وعلى رأس تلك المحافظات "الفيوم والبحر الأحمر ودمياط".

وبدورهم قال ممثلو وزارة الخارجية المصرية أنهم يواجهون تحديا كبيرا بسبب نقص العاملين بمكاتب التصديق، مشيرين إلى أن هناك مكاتب تم إغلاقها بسبب عدم وجود عاملين، وقد وعدوا بالتشاور الدائم مع لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب والتنسيق اللازم لاتخاذ خلال القترة المقبلة لإنهاء كل المشكلات المتعلقة بمكاتب التصديقات".