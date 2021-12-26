شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم أكاديمية الفنون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإعلام بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، وذلك بصفة نهائية.

وعقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ولجنة التعليم والبحث العلمى اجتماعًا برئاسة الدكتورة النائبة درية شرف الدين لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981، وذلك وسط حضور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، محمد سعودى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى، والمستشار أحمد رشاد عضو قطاع التشريع بوزارة العدل.

رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض مع إدخال بعض التعديلات كما استحدثت اللجنة مادة جديدة (انتقالية) لمشروع القانون برقم (المادة الثالثة) حيث قضت بسريان حكم المادة (82) على كل من يشغل وظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد أو مدرس متفرغ من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضى، وذلك رغبة من اللجنة فى أن يستفيد بعض الفئات الحالية ممن يشغلون الوظائف السابق الإشارة إليها وفقًا لنص المادة 82 الوارد بالمشروع، كما أعادت اللجنة ترتيب ترقيم مواد المشروع حيث أصبحت مادة النشر هى المادة الرابعة.