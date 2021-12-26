شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام بـ"النواب" ترجئ مناقشة قانون بشأن نقابة الفنانين التشكيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الإعلام بمجلس النواب إرجاء نظر مناقشة "مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1976 بشأن إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين" إلى موعد يحدد فيما بعد، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائبة درية شرف الدين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من حيث المبدأ، بعد استنكار نيابى للمادة التى تخول لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون.

يشار فى هذا الصدد، إلى نقطة قانونية هامة حيث أقرت المادة (122) من الدستور فى فقرتها الرابعة، أن كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

وكان مشروع القانون، شهد تأييدا لفلسفته فى شأن زيادة موارد النقابة بما يصب فى صالح أعضائها، وسط تحفظات واعتراضات واسعه على قضية الضبطية القضائية.