شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب تؤكد ضرورة التنسيق لمواجهة الصورة المغلوطة عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، علي ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين الجهات المختلفة من أجل مواجهة ما يتم تسويقه ضد مصر من صورة سلبية تنافي الحقيقة وما تشهده مصر من إنجازات حقيقية، وذلك بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.

ووصفت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وزارة الخارجية بأنها مرآة مصر في الخارج، متسائلة عن دورها في توصيل الصورة الحقيقية عن ما يحدث في وسائل الإعلام الخارجي.

وأشادت البرلمانية بالتعقيب المصري علي تصريحات الخارجية الألمانية ضد القاهرة، واصفه اياه بالقوي متسائلة: "هل رد وزارة الخارجية المصرية تم نشره في الداخل فقط أم تناولته أيضا الصحافة الغربية؟".

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن السلطة في ألمانيا تغيرت تماما، مشيرا إلى أن هناك هناك متشدد يقوم حزب الخضر في ألمانيا ومعروف عنه بعض المواقف ضد العديد من الدول فيما يتعلق بحقوق الإنسان وبينها مصر.

وأشار إلى أن هناك توجه داخل الاتحاد الأوروبي أن من يتولى المسئولية يسير على توجهات من سبقه، قائلا: هناك عدة مآخذ على البرلمان الأوروبي وهو استسقاء المعلومات من جماعة الإخوان دون التواصل مع الجهات المعنية على سبيل المثال مع مجلس النواب وتحديدا لجنة حقوق الإنسان.

بدوره عقب السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بتأكيده أن أي بيانات تصدر عن "الخارجية" تتعلق بصورة مصر في الخارج الوزير يراجعها بنفسه.

ولفت البقلي إلى أن أي بيان يصدر عن الوزارة يؤكد حرص مصر على العلاقات مع كافة الدول على مستوى العالم، قائلا: نحن حريصون على تقوية علاقتنا بكل الدول، خصوصا وأننا في مرحلة بناء دولة حديثة.

وبشأن الهجوم على مصر من جانب الخارجية الألمانية، أوضح ممثل وزارة الخارجية أن البيئة الدولية جميعها تتغير، ونحن في مرحلة إعادة تشكيل النظام الدولي.