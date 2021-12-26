شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصى بوزارة مستقلة للسكان أو نقل تبعية "المجلس القومى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنه الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية فى مصر والحلول والمقترحات التى تدور حولها.

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن قضية السكان أهملت لفترات طويلة وكانت وزارة مستقلة ثم أصبحت مجلساً تحت رئاسة رئيس الجمهورية ثم تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأخيراً تحت رئاسة وزير الصحة، ويوحي هذا التدرج بأن القضية السكانية كانت علي الهامش ومن الأفضل رجوع وزارة للسكان أو علي الأقل نقل تبعية المجلس القومي تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وأوصت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بمنح المجلس القومي للسكان شخصية اعتبارية مستقلة بعيداً عن وزارة الصحة بصلاحيات وأهداف واضحة يتم محاسبته عليها، ووضع خطط قصيرة المدي تؤتي ثمارها سريعاً تجعل الموطن يشعر بثمار التنمية وعدم الاكتفاء بالخطط الاستراتيچية بعيدة المدي التي تؤتي ثماراها بعد سنوات طويلة قد تصل الي عشرين عاماً.

كما أكد رئيس اللجنة على ضرورة وضع مستهدف مستقل لكل محافظة بلا مركزية وبأهداف وأرقام ووسائل مستقلة، فما يصلح لمحافظة القاهرة لا يصلح لمطروح أو محافظات الصعيد.

كما أوصت اللجنة بعمل تقييم للمحافظين سنوياً بناءً علي نجاحهم في تطبيق خطة المجلس القومي للسكان والسيطرة علي الزيادة السكانية بمحافظاتهم طبقاً للخطة الموضوعة للمحافظة بعد مراعاة البعد الاجتماعي والثقافي لكل محافظة علي حدة.

وأوصت اللجنة بوضع تشريعات لمحاسبة المسؤلين المقصرين علي نفس الخط بالتوازي مع محاسبة المواطنين غير ملتزمين لتشمل سياسة الثواب والعقاب الجميع لما توليه هذه القضية من خطر داهم علي مستقبل الوطن، كما يحب نقل الثقافة السكانية لجميع موظفي الحكومة والوزراء كقضية أمن قومي واستغلال قوة الدفع الكبيرة من القيادة السياسية لتحقيق كل أهداف الخطة السكانية علي أكمل وجه وإنجاز ما فاتنا في السنوات الماضية.

وشارك في الاجتماع كلا من: الدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي، والدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والمشرف العام على التعداد السكانى - أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولى في مصر ، والدكتورة هدى محمد رشاد أستاذة بالجامعة الأمريكية والخبير الديموغرافى، والدكتورة فاتن غازي مقرر للمجلس القومي للسكان.