شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يؤكد أهمية الخطاب الإعلامى لعرض الإنجازات التى تشهدها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية، رصد كل ما يتم تناوله عن مصر في الخارج، قائلا "نحن علينا مسئولية رسمية نقوم بها، ومجلس النواب يقع عليه مسئولية كبيرة أيضا للقيام بدوره، ونحن على أتم استعداد لتوفير كافة البيانات المطلوبة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، لبحث سبل التعاون والتنسيق مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، والتأكيد على نشر ثقافة حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد البقلي علي أهمية الجزء التوعوي في كيفية التعامل من أجل توصيل الصورة الحقيقية عن مصر، متابعا: نحتاج خطاب إعلامي على قدر كبير من الوعي يتناول الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع في مصر.

ونوه البقلي، إلي أن صورة مصر في الخارج ليست فقط مسئولية وزارة الخارجية، وإنما تحتاج لتكاتف من كل مؤسسات الدولة، قائلا: من لديه القدرة في الحديث باسم مصر من خلال الكتابة على سبيل المثال في الصحف الأجنبية لتوضيح الصورة الحقيقية عليه أن يقوم بذلك.