وكيل الأزهر يشارك في احتفالية معهد التخطيط لخريجي برنامج الماجستير المهني والأكاديمي

شارك الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نهلة الصعيدي رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الأحد، في احتفالية خريجي برنامج الماجستير الأكاديمي والمهني "الأكاديمي “التخطيط والتنمية” والماجستير المهني “التخطيط للتنمية المستدامة”، التي نظمها معهد التخطيط القومي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012