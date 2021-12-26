مقتل 41 جنديا في بوركينا فاسو في هجوم شنه مسلحون

محمد اسماعيل - القاهرة - واجادوجو - (د ب أ)

قتل مسلحون 41 جنديًا في بوركينا فاسو ، في أحدث الهجمات الإرهابية التى ينفذها إرهابيون وأوقعت البلاد في أزمة، حسبما قالت الحكومة اليوم الأحد.

وأوضحت أن معظم القتلى كانوا أعضاء وحدة دعم تابعة للجيش، تعرضوا لكمين يوم الخميس على طريق بين بلدتي واهيجويا وتيتاو.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، الذي لم يتم الإعلان عنه سوى اليوم الأحد.

وتنشط جماعات مسلحة متعددة في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وقد تعهدت بعضها بالولاء لتنظيمي القاعدة وداعش.

وأمر روش كابوري رئيس بوركينا فاسو بإعلان الحداد الوطني لمدة 48 ساعة تقديرا لأرواح الضحايا.

ويعتبر أكثر من مليون شخص في بوركينا فاسو التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة من النازحين داخليا.