الشباب والرياضة بالوادي الجديد تطلق برنامج رحلات "أهل مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، عن انطلاق الرحلات التثقيفية والترفيهية التابعة لبرنامج "أهل مصر"، وذلك لزيارة مدينة القاهرة، بمشاركة 30 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة من مركزي الخارجة وباريس.

أوضح بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أن الرحلة تبدأ من اليوم 26 ديسمبر الجاري وتنتهي يوم 30 من نفس الشهر، وتشمل حضور عدد من المحاضرات التثقيفية في مجالات تحديات واستراتيجيات الأمن والمشروعات القومية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية ومنها (المتحف الحربي - الأهرامات - متحف القوات الجوية - مجمع الأديان - بانوراما حرب أكتوبر - شارع المعز).

"أهل مصر" تنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ويستهدف تدريب وتوعية شباب المحافظات الحدودية بالاستراتيجيات والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.