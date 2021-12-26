السعوديّة تعلن عن تفاصيل حجز تصاريح العمرة لشهر جانفي

اسماعيل عبد الحي - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إتاحة خدمة إصدار التصاريح لأداء العمرة خلال شهر جانفي المقبل، من خلال تطبيق "إعتمرنا" للراغبين في أداء العمرة على مدار الشهر، أو لأحد المرافقين لهم

ويعتمد تطبيق "إعتمرنا" على إعلام المعتمرين بالسعة المحجوزة في الحرم المكي، وذلك بالإعتماد على اللونين الأحمر والأخضر، ليشير اللون الأحمر إلى وجود "إزدحام مرتفع" أما اللون الأخضر فيشير إلى "الخفيف" لتعريف المعتمرين بمدى الإزدحام داخل الحرم المكي.

وتم إطلاق تطبيق "إعتمرنا" من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، في 27 سبتمبر 2020، تبعا للإجراءت الاحترازية المتخذة للحد من إنتشار فيروس كورونا، وقد تم الإذن بإستخدامه وتفعيله بدءًا من 14 أكتوبر 2020 للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة.

أما عن المعتمرين القادمين من خارج المملكة، إستطاعوا إصدار التصاريح الخاصة بالحج والعمرة من خلال إستخدام التطبيق، ويتميز التطبيق بأنه سهل الإستخدام

ويعتمد تطبيق "إعتمرنا" مع تطبيق آخر أطلقته المملكة مؤخرا "توكلنا" الذي يعمل من أجل الحفاظ على صحة المعتمر، كما يوفر التطبيق خاصية إمكانية إختيار الوقت واليوم المناسب للمعتمر ليختار من بينها بمنتهى السهولة.