تركي المالكي: نسامح ولا ننسى وإن غضبنا أوجعنا

مأرب
وذكر المالكي أن التحالف ملتزم بحماية المدنيين في مأرب خلال عمليات دعم الجيش اليمني. من جهة أخرى قال المالكي: أن المحاولات الحوثية للسيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني. وهناك أكثر من 30 ألف من الحوثيين قتلوا منذ مطلع العام.
المبادرة السعودية
ذكر المتحدث الرسمي باسم التحالف، السعودية قدمت مبادرة بشأن الأزمة في اليمن حظيت بترحيب المجتمع الدولي، والمبادرة السعودية ما زالت مطروحة، لكن ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا
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