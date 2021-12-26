المالكي: حزب الله تنظيم إرهابي نشر الدمار في العالم وسرطان أثر على اللبنانيين

تركي المالكي: نسامح ولا ننسى وإن غضبنا أوجعنا حذر المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، مليشيات الحوثي الإرهابية للمرة الأخيرة، وقال المالكي: نسامح ولا ننسى وإن غضبنا... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

المالكي: حزب الله يسيطر على قرار الحوثي والحرب في اليمن فكرية وطائفية كما في لبنان صرح المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الرياض، أن الحوثيين لا يملكون... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 جمادى الأولى 1443 هـ 22 جمادى الأولى 1443 هـ

تفعيل الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية استقبل رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر إقامته بالعاصمة الباكستانية (إسلام آباد)، رئيس... إسلام آباد: واس إسلام آباد: واس 21 جمادى الأولى 1443 هـ 21 جمادى الأولى 1443 هـ

الاف المتظاهرين في الخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محيط القصر الجمهوري لتفريق المحتجين الذين يطالبون بحكم... الخرطوم : الوكالات الخرطوم : الوكالات 21 جمادى الأولى 1443 هـ 21 جمادى الأولى 1443 هـ

عاجل | مؤتمر لمتحدث التحالف يكشف تورط حزب الله اللبناني في اليمن أعلن تحالف دعم الشرعية عن مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي العميد تركي المالكي، غدا الأحد عند الساعة 16:00 عصرا، وذلك لعرض أدلة تثبت تحويل... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 21 جمادى الأولى 1443 هـ 21 جمادى الأولى 1443 هـ

لبنان : 22 سيارة إطفاء وطوافتان عسكريتان لإخماد الحرائق قال وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي إنه "تم الدفع بـ22 سيارة إطفاء وطوافتين من القوات الجوية بالجيش اللبناني للمشاركة في... بيروت: الوكالات بيروت: الوكالات 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

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