المالكي: حزب الله تنظيم إرهابي نشر الدمار في العالم وسرطان أثر على اللبنانيين

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تركي المالكي: نسامح ولا ننسى وإن غضبنا أوجعنا
حذر المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، مليشيات الحوثي الإرهابية للمرة الأخيرة، وقال المالكي: نسامح ولا ننسى وإن غضبنا...
المالكي: حزب الله يسيطر على قرار الحوثي والحرب في اليمن فكرية وطائفية كما في لبنان
صرح المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في الرياض، أن الحوثيين لا يملكون...
تفعيل الصداقة البرلمانية السعودية الباكستانية
استقبل رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر إقامته بالعاصمة الباكستانية (إسلام آباد)، رئيس...
الاف المتظاهرين في الخرطوم والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع
تظاهر آلاف السودانيين في الخرطوم، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محيط القصر الجمهوري لتفريق المحتجين الذين يطالبون بحكم...
عاجل | مؤتمر لمتحدث التحالف يكشف تورط حزب الله اللبناني في اليمن
أعلن تحالف دعم الشرعية عن مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي العميد تركي المالكي، غدا الأحد عند الساعة 16:00 عصرا، وذلك لعرض أدلة تثبت تحويل...
لبنان : 22 سيارة إطفاء وطوافتان عسكريتان لإخماد الحرائق
قال وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي إنه "تم الدفع بـ22 سيارة إطفاء وطوافتين من القوات الجوية بالجيش اللبناني للمشاركة في...
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