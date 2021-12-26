نقص في فحوص كورونا في أمريكا.. وفاوتشي “محبَط”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ دقيقتين

حذر كبير مستشاري البيت الأبيض لمكافحة جائحة كورونا، الأحد، أنتوني فاوتشي، من أن الفحوص لن تكون متاحة للجميع قبل يناير/كانون الثاني.

ولكنه أكد في لقاء مع شبكة “إيه بي سي” ،أن ذلك الأمر سيتم حله قريباً، مقراً بأنه يشعر بالإحباط نتيجة ذلك.

ولمناسبة أعياد نهاية السنة، شهدت الولايات المتحدة إقبالاً كبيراً على الفحوص وخصوصاً على تلك التي يتم إجراؤها في المنزل.

في الوقت نفسه، سجل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعاً في الأيام السبعة الماضية بسبب انتشار المتحوّرة أوميكرون، بمعدل تجاوز، الأحد، 175 ألف حالة جديدة يومياً، وفقاً لبيانات مركز الوكالة الفيدرالية الرئيسية للصحة العامة.

واوضح فاوتشي أن هذه الوقائع المتزامنة مسؤولة جزئياً عن هذا “الطلب الكبير” الذي أدى إلى نقص الفحوص، وقال “بالطبع علينا القيام بعمل أفضل”.

قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن الأسبوع الماضي إعلان عمليات شراء ضخمة لهذه الفحوص من قبل الحكومة الفيدرالية: 500 مليون وحدة سيتم توزيعها مجاناً لمن يطلبها.

لكن لن يتم تسليم هذه الفحوص حتى يناير/كانون الثاني ما أثار انتقادات شديدة للبيت الأبيض الذي يركز في استراتيجيته لمكافحة كوفيد-19 منذ أسابيع على التطعيم.

وتطرق فاوتشي أيضاً إلى المتحورة أوميكرون وخطورتها.

وإذ أقر بأنها “شديدة العدوى”، أثنى على البيانات التي كشفتها دراسات اجريت في جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والتي يبدو أنها تشير إلى أن إصابات هذه المتحورة أقل خطورة.

وأضاف: “المشكلة التي لا نريد أن نظهر تساهلاً معها هي أنه عندما يكون لديك هذا الكم الهائل من الإصابات الجديدة، فإن ذلك قد يتجاوز التراجع الفعلي لمدى الخطورة”، معرباً عن تخوفه من امتلاء المستشفيات بالمرضى.