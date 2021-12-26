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تقرير دولي يكشف مفاجآت اقتصادية تنتظرنا في الأعوام القادمة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 17 دقيقة

الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة العام المقبل 2022

أظهر تقرير نشرته وكالة رويترز، الأحد، أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة العام المقبل 2022.

كما أشار التقرير إلى أن الصين ستستغرق وقتًا أطول قليلاً مما كان يعتقد سابقًا لتتفوق على الولايات المتحدة باعتبارها الاقتصاد رقم 1.

وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية “سيبر” أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030 ، بعد عامين من التوقعات في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية للعام الماضي.

قال سيبر إن الهند تبدو على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل ثم بريطانيا في عام 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.

قال نائب رئيس مجلس إدارة “سيبر” دوجلاس ماك ويليامز: “القضية المهمة لعقد العشرينيات من القرن الحالي هي كيفية تعامل اقتصادات العالم مع التضخم ، الذي وصل الآن إلى 6.8٪ في الولايات المتحدة”.

كما أمل دوجلاس أن يؤدي تعديل متواضع نسبيًا على آلة الحراثة إلى السيطرة على العناصر غير المؤقتة، إذا لم يكن الأمر كذلك، فسيحتاج العالم إلى الاستعداد للركود في عام 2023 أو 2024″.

وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033. ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر 10 اقتصادات بحلول عام 2036 وتتطلع إندونيسيا إلى المركز التاسع في عام 2034.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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