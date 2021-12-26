بوركينا فاسو.. 41 قتيلا في هجوم إرهابي والحكومة تعلن الحداد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 59 دقيقة

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو الحداد في البلاد بعد ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الإرهابي على مقاطعة لوروم شمالي البلاد إلى 41 قتيلا بينهم مدنيين وميليشيات موالية للحكومة.

ووفقا لبيان المتحدث الرسمي باسم الحكومة ألكاسوم مايغا، اليوم الأحد، الذي قال إن عمليات البحث كشفت سقوط 41 قتيلا بينهم قائد وحدات متطوعي الدفاع عن الوطن لادجي يورو خلال الهجوم الإرهابي”.

وأعلنت بوركينا فاسو الحداد لمدة يومين على ضحايا الهجوم الذي نفذته مجموعة إرهابية، الخميس الماضي، ضد أفراد من وحدات متطوعي الدفاع عن الوطن ومدنيين”.

ووصفت حكومة بوركينا فاسو الحادث بـ “الهجوم الهمجي” وعبرت عن تعازيها لأسر الضحايا.

وكانت مجموعة من وحدات متطوعي الدفاع، التي دربتها الحكومة على محاربة الجماعات الإرهابية، تعرضت لهجوم أثناء تنفيذ دوريات في مقاطعة لوروم، التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في يوم واحد.