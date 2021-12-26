إسرائيل تقترب بسرعة من مهاجمة إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - ديسمبر - 2021 5:41 مساءً

قال الأدميرال الإسرائيلي المتقاعد إليعازر ماروم، إن إسرائيل قادرة على مهاجمة إيران عسكريًا، ولن يكون أمامها خيار آخر قريبًا، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة تقترب بسرعة.

وأضاف ماروم في مقال له نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية اليوم الأحد، أن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على التدخل العسكري الأمريكي، “والذي لن يأتي على الأرجح”، وفق تعبيره.

وقال ماروم: إن “الجيش الإسرائيلي يجب أن يتلقى توجيهًا واضحًا من الحكومة الإسرائيلية، يحدد الهدف بإلحاق ضرر كبير ومدمّر في برنامج إيران النووي، ويحدد التاريخ في خريف 2022م”.

وتابع: “على الرغم من الصعوبات، يبدو أن الوقت قد حان للجيش الإسرائيلي لإعداد خطة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات في البلاد، لضرب برنامج إيران النووي، ويجب أن تكون الخطة متنوعة وتشمل عناصر من شأنها أن تفاجئ الإيرانيين، وتلحق أضرارًا جسيمة بمنشآتهم النووية ودفاعاتهم الجوية”.

ودعا ماروم، إسرائيل بأن تستعد لرد إيراني من فلسطين ومن حزب الله أيضًا، مشيرًا إلى أنه “لا داعي للذعر، فالحديث عن حرب مع إيران مبالغ فيه؛ إسرائيل تقاتل إيران منذ أكثر من عقدين، ولدى الجيش الإسرائيلي القدرة على مواصلة التعامل مع التهديد الإيراني وضرب حزب الله بشدة”، حسب قوله.

وبيّن الأدميرال الإسرائيلي، أنه إلى جانب الاستعدادات العملياتية، تحتاج إسرائيل إلى إعداد خطة دبلوماسية لإضفاء الشرعية على الضربة العسكرية وتخفيف رد الفعل الدولي.