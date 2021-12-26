روسيا تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ أشهر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت روسيا، تسجيل 23721 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 24946 إصابة السبت، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 29 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 10 ملايين و392 ألفاً و20 إصابة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت انخفاضاً بتسجيل 968 وفاة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 981 وفاة السبت، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 11 أكتوبر، ليبلغ مجموعها 304 آلاف و218 حالة وفاة.

وتماثل للشفاء 37285 مريضاً منذ، السبت، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 9 ملايين و771 ألفاً و259 شخصاً .

وكان الرئيس بوتين، أكد الخميس في سياق مؤتمره الصحفي السنوي، أن نسبة المناعة الجماعية في روسيا تبلغ 59.4 %، وهو رقم غير كاف.

وقال: “مستوى (التطعيم) لدينا منخفض، يبلغ 59.4 %… هذا يشمل من أصيبوا بالفيروس ومن تلقوا اللقاح، نحو 70 مليون مواطن تلقوا اللقاح، تلقوا الجرعتين، لكن هذا لا يكفي”.

وأضاف “نحن بحاجة لمناعة جماعية بنسبة 80 بالمئة، آمل أن نصل إليها في العام القادم، على الأقل نصل إلى هذا المستوى في الربع الأول أو الربع الثاني”.