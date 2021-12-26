حلف شمال الأطلسي يدعو لعقد مجلس روسيا-الناتو في هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 26 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن حلف شمال الأطلسي أن أمينه العام ينس ستولتنبرغ دعا إلى عقد جلسة لمجلس روسيا-الناتو في 12 يناير القادم.

وذكر المكتب الإعلامي للحلف لوكالة “نوفوستي” الروسية اليوم: “قرر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ بصفته رئيس مجلس روسيا-الناتو عقد المجلس في 12 يناير 2022، ونحن على تواصل مع موسكو بشأن هذا الاجتماع”.

وستأتي هذه الجلسة، إن عقدت، بالتزامن مع اجتماع اللجنة العسكرية للناتو على مستوى رؤساء الأركان في بروكسل.

وكانت روسيا قد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري على الولايات المتحدة وحلف الناتو توقيع اتفاقيتين لوضع نظام ضمانات أمنية بغية تخفيف التوترات العسكرية في أوروبا.

وتقضي هذه الاقتراحات بتكثيف التنسيق بين الطرفين بهدف تفادي حوادث عسكرية خطيرة، والحد من نشر أسلحة استراتيجية مثل القاذفات الثقيلة والصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، في مناطق محددة، مع تعهد الناتو بعدم مواصلة تمدده شرقا، وعدم منح أوكرانيا العضوية فيه.