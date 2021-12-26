ملاحقة عراقية لداعش في 3 محافظات

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وقالت في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيبس بوك)، «إنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت القطاعات الأمنية، صباح اليوم، بثلاث عمليات استباقية، الأولى جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار، والثانية غربي الثرثار تنفذها قطاعات قيادة عمليات صلاح الدين».
وأشارت إلى أن العملية الثالثة جاءت جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى.
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