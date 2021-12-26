شكرا لقرائتكم خبر ملاحقة عراقية لداعش في 3 محافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق أمس عن انطلاق ثلاث عمليات استباقية لملاحقة بقايا داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.

وقالت في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيبس بوك)، «إنه بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت القطاعات الأمنية، صباح اليوم، بثلاث عمليات استباقية، الأولى جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار، والثانية غربي الثرثار تنفذها قطاعات قيادة عمليات صلاح الدين».

وأشارت إلى أن العملية الثالثة جاءت جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى.