إسرائيل: عطلنا مركز هجوم حزب الله

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وقال مصدر مطلع لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية إن مستوى الردع الإسرائيلي ضد تهديد حزب الله اللبناني مرتفع، ورغم ذلك، قال بعض المسؤولين الإسرائيليين للصحيفة إن حزب الله، بمساعدة إيران، يستعد لهجوم محتمل على إسرائيل في المستقبل من مناطق الحدود السورية.
وأشارت المصادر إلى أن إيران تسلم بعض أسلحتها بحرا وأخرى برا وجوا إلى قاعدة حزب الله اللبناني في محيط هضبة الجولان.
ووفقا للمصار، فقد اختارت حركة حماس، والجهاد الإسلامي في فلسطين، التزام الصمت في مواجهة الهجمات الإسرائيلية، بسبب سياسة الردع الصارمة التي تتبعها إسرائيل.
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