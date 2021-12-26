شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا بأمريكا تصل إلى 52.1 مليون حالة وكاليفورنيا الأكبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إلى 1ر52 مليون إصابة، حتى الساعة 0147 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 4ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 29ر5 مليون إصابة، وهو تغيير طفيف عما تم تسجيله في نفس الوقت من اليوم السابق.