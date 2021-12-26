شكرا لقرائتكم خبر عن بنجلاديش: البحث عن المفقودين بعد مقتل 39 شخصا في حريق هائل بعبارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون في بنجلاديش، اليوم الأحد، إن عمال الإنقاذ مازالوا يبحثون عن عشرات الأشخاص الذين فقدوا بعد اندلاع حريق هائل في عبارة مزدحمة بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 39 راكبا.

وكانت العبارة "إم في أوبهيجان10-" تقل نحو 800 شخص أمس الاول الجمعة، بينما كانت تتحرك على طول نهر سوجاندا في منطقة جالاكاتي، على بعد نحو 150 كيلومترا جنوب غرب دكا.

وأوضحت الإدارة المحلية انه تم دفن 23 جثة بعد أن جمعت عينات للحمض النووي، دون أن يتمكن أقارب الضحايا من التعرف عليهم على الفور، مضيفة أنه قد تم تسليم باقي الجثث للأقارب.