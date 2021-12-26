انت الان تتابع خبر الصحة توضح حقيقة تسجيل إصابات بـ'أوميكرون' في العراق - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في بيان ورد لـ الخليج 365، "انفي بشكل رسمي وقاطع كل المعلومات التي تنتشر بسرعة، ويتم تداولها إعلامياً، عن ظهور إصابات بسلالة أوميكرون".

وأضاف، "لم نسجل لغاية اللحظة أي إصابة مؤكدة بمتحور الجديد في بغداد وباقي المحافظات العراقية".



ولم يستبعد البدر "تسجيل إصابات بأوميكرون في الأيام المقبلة داخل العراق".