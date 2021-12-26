انت الان تتابع خبر الشرطة يفوز على الميناء ويحافظ على صدارة الدوري الممتاز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حيث شهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي تقدم الميناء بهدف اللاعب ناصر محمودة في الدقيقة 32 من زمن الشوط الاول قبل ان يدرك اللاعب محمود المواس هدف التعديل للقيثارة في الدقيقة 62 ليعود نفس اللاعب ويسجل هدف التقدم الثاني في الدقيقة 72 قبل ان ينهي اللاعب علي حصني المباراة في الوقت بدل الضائع بالهدف الثالث للشرطة.



وبهذا الفوز تربع الشرطة على صدارة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة فيما يقبع الميناء في المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.

