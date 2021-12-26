انت الان تتابع خبر تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رابطة البريميرليج، في بيان رسمي: "بناءً على طلب من ليدز يونايتد، اجتمع مجلس إدارة الرابطة، اليوم، ووافق للأسف على تأجيل مباراة الفريق ضد أستون فيلا، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون أول الجاري".وأضافت: "اتخذ المجلس قراره مبكرًا قبل المباراة، كي تكون الأمور واضحة أمام الأندية والجماهير المتضررة. نأسف للإزعاج والاضطراب الذي حدث لخطط الجمهور الاحتفالية".

وتابعت: "جاء التأجيل بسبب تفشي إصابات كورونا في صفوف ليدز، والتي نتج عنها أيضًا إلغاء مباراة الفريق ضد ليفربول في (البوكسينج داي)".

واختتمت: "وافق مجلس الرابطة على طلب التأجيل، لأن ليدز يونايتد ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين لخوض للمباراة (13 لاعبا وحارس مرمى واحد)".

