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تأجيل مباراة جديدة في الدوري الإنجليزي بسبب كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت رابطة البريميرليج، في بيان رسمي: "بناءً على طلب من ليدز يونايتد، اجتمع مجلس إدارة الرابطة، اليوم، ووافق للأسف على تأجيل مباراة الفريق ضد أستون فيلا، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون أول الجاري".

وأضافت: "اتخذ المجلس قراره مبكرًا قبل المباراة، كي تكون الأمور واضحة أمام الأندية والجماهير المتضررة. نأسف للإزعاج والاضطراب الذي حدث لخطط الجمهور الاحتفالية".

وتابعت: "جاء التأجيل بسبب تفشي إصابات كورونا في صفوف ليدز، والتي نتج عنها أيضًا إلغاء مباراة الفريق ضد في (البوكسينج داي)".

واختتمت: "وافق مجلس الرابطة على طلب التأجيل، لأن ليدز يونايتد ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين لخوض للمباراة (13 لاعبا وحارس مرمى واحد)".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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