بعد ان غلبه النعاس.. القبض على لص في احد المنازل بمصر

بغداد - ياسين صفوان - ضبط أصحاب منزل بشارع التليفزيون وسط مدينة الأقصر المصرية في واقعة غريبة من أمرها، لصا غلبه النعاس أثناء السرقة، ووجدوه غافيا في الفراش داخل إحدى حجرات المنزل.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم"، ان "مديرية أمن الأقصر تلقت ، إشارة من قسم الأقصر، بناء على بلاغ من صاحب منزل، يفيد بضبط لص يدعى ع. م (30 عاما)، نائما في فراشه بعد أن غلبه النعاس أثناء محاولته السرقة بعد منتصف الليل".



واضافت ان "قوات الأمن وصلت لموقع البلاغ وتمكنت من ضبط اللص والتحفظ عليه داخل القسم والكشف على سجله ومعلوماته، وتم تحرير محضر شروع في سرقة، كما تم عرض المتهم على النيابة العامة".

