شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية بقداس عيد الميلاد المجيد: وحدة المصريين تردع أي مؤامرات خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، على حضور قداس عيد الميلاد المجيد بعدد من كنائس مدينة نصر ومصر الجديدة.

وقدم النائب أحمد فتحي التهنئة لكلاً من، الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، والمطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب بولان كواسى، راعيً الكنيسة بازيليك السيدة العذراء بمصر الجديدة، والأب نبيل رفول راعي كنسبة القديس مارون المارونية بمصر الجديدة، وماهر عدلي منسق عام كنائس مدينة نصر ومصر الجديدة.

كما تقدم فتحي، خلال الزيارة، بالتهنئة إلي كافة أقباط مصر في الداخل والخارج، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن المسلمين والمسيحيين نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويعملون معًا لتحقيق التنمية الحقيقية فى شتى المجالات من أجل رفعة شأن هذا الوطن.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الإجتماعي، أن وحدة وتماسك وتلاحم أبناء الشعب المصرى، تمثل رادعا قويا للمؤامرات الداخلية والخارجية التى تستهدف بث الفتنة والفرقة بين المواطنين المصريين، متمنياً أن يظل الشعب المصري على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.