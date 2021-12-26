شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لنائبة عن تنسيقية الأحزاب حول تدهور التعليم الأزهرى بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بطلب إحاطة مُوَّجه لدولة رئيس الوزراء، بشأن تدهور مؤسسات التعليم الأزهري بمركز أبوحمص محافظة البحيرة.

وأشارت إلى أن التعليم الأزهري في مركز أبوحمص محافظة البحيرة، يواجه تحديات كبيرة وخطيرة، حيث صدرت قرارات هدم بالجملة منذ سنوات لعدد من المعاهد الأزهرية بمركز أبو حمص، مثل ( معهد محلة كيل، ومعهد قافلة، ومعهد بلقطر، ومعهد كوم القناطر".

أوضحت أنه تم إلحاق قوة هذه المعاهد من الطلبة والمعلمين والعاملين بمدارس أخري بقري مجاورة لحين الانتهاء من أعمال الهدم والبناء، وحتي الآن لم يتم أخذ اجراءات جادة وواقعية نحو إعادة بناء هذه المعاهد، وهو ماترتب عليه أعباء مادية وصحية يتحملها المعلمين والأهالي والطلبة، فضلًا عن انهيار جودة العملية التعليمية المُقدّمة، وكذلك انهاك للمدارس المُلْحَق عليها الطلبة، وتحولت هذه المعاهد إلي أوكار للحشرات والقمامة بعد أن كانت منارات للعلم ومصانع للعلماء، فهل هذه الأوضاع تتناسب مع نمط من التعليم تتولى إدارته مؤسسة الأزهر!.

ودعت إلى استخدم كافة الأدوات للتغلب علي هذه التحديات في أسرع وقت.