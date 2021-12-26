شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تستكمل جولاتها التدريبية "تدريب المحليات" بمقرات نوابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نشاطها التدريبى الذى بدأته منذ أكثر من شهر بدوائر نوابها، حيث تواجدت هذا الأسبوع بدائرة النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب بدائرة الزيتون، الأميرية وسراي القبة، واستمر التدريب الذى يقدمه نادى مدربى التنسيقية لمدة ثلاثة أيام بشكل مكثف.

تضمن التدريب عدد من المواضيع الهامة، افتتح التدريب النائب محمود بدر عضو مجلس النواب بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية في الدستور والقانون" والثانية "مهام المحليات وأدواتها الرقابية" وفى اليوم الثاني قدم النائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ تدريباََ عن "مهارات التواصل والتعامل مع شكاوي المواطنين" واختتم البرنامج في اليوم الثالث النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ بتدريب بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا في الدعايا الانتخابية".

وأعلنت بشكل مسبق النائبة مارثا محروس عن الدورة التدريبية وفتح باب التسجيل للراغبين وتلي هذا مرحلة المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

يأتي هذا في إطار حرص تنسيقية شباب الأحزاب على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للشباب الراغبين في العمل السياسي.

وشارك في الحضور من نادي مدربي التنسيقية النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب ومن لجنة التنظيم النائب محمد عزمي ومن أعضاء التنسيقية أسامة هشام وأحمد حسام وعمر خالد وحازم ضيف .